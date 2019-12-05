Пожежа в коледжі Одеси: доля 14 осіб досі не відома — ДСНС

Станом на ранок 5 грудня внаслідок пожежі в Одеському коледжі зниклими вважаються 14 осіб.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 7 год. 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення обгорілих будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС). Доля 14 осіб, які вважаються зниклими на даний час не відома. До ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 чоловіки особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

На місці працює оперативна група ДСНС України.

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Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. пожежу локалізовано на площі 4 тис. м2.

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.