У Дніпрі встановили велетенську синю руку
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це гігантська рука, яка символізує дружбу і спілкування, надію і людяність. Головна особливість «руки» в тому, що обидві її сторони тильні, без долоні. Артоб'єкт румунського скульптора Богдана Раци має назву «Middle Way» (середній шлях)», - зазначила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай.
У центрі Дніпра відкрили скульптуру Middle Way / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ
Пересувний артоб'єкт встановлено з нагоди відкриття у Дніпрі почесного консульства Румунії.
Як відомо, вперше велетенську синю руку, що символізує дружбу та людяність, у вересні 2018 року встановили у Києві на бульварі Тараса Шевченка, поруч із постаментом, де раніше розташовувався пам’ятник Леніну.