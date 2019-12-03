У Дніпрі встановили велетенську синю руку

Велетенська рука синього кольору, привезена до Дніпра з Миколаєва у рамках проєкту "Moving Monuments" (пам’ятники, що рухаються), тимчасово встановлена біля Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це гігантська рука, яка символізує дружбу і спілкування, надію і людяність. Головна особливість «руки» в тому, що обидві її сторони тильні, без долоні. Артоб'єкт румунського скульптора Богдана Раци має назву «Middle Way» (середній шлях)», - зазначила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай.

У центрі Дніпра відкрили скульптуру Middle Way / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Пересувний артоб'єкт встановлено з нагоди відкриття у Дніпрі почесного консульства Румунії.

Читайте також: На Запоріжжі створили найбільший в Україні мурал

Як відомо, вперше велетенську синю руку, що символізує дружбу та людяність, у вересні 2018 року встановили у Києві на бульварі Тараса Шевченка, поруч із постаментом, де раніше розташовувався пам’ятник Леніну.