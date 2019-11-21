На Запоріжжі створили найбільший в Україні мурал

У Запоріжжі на території Мокрянського кам'яного кар'єру створили найбільший в Україні мурал.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Його площа приблизно 890 метрів квадратних. Думаємо, це буде рекорд України. Це найбільший в Україні мурал на промисловому об'єкті. Площа точно не стандартна. Для нас це новий виклик. Ми перевірили свої сили, в нас вийшло», - розповів організатор проєкту Максим Кравчук.

Найбільший мурал в Україні / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Мурал під назвою «Місто майбутнього» створювали майже місяць. Над проєктом працювали троє художників — Людмила Кирилюк, Владислав Пучинський та Володимир Пастушак.

«Майбутнє в наших руках і ми не просто так обрали об'єкт. Люди, які працюють на кам'яному кар'єрі, — роблять велику справу. Вони фактично будують майбутнє для наших дітей: з продукції кар'єру будують дороги і цілі міста. Ми хочемо трішечки їм полегшити справу — у нас багато життєрадісних кольорів, щоб око розслабилось», - сказала Кирилюк.

Висота бочок, на яких відтворили «Місто майбутнього», 32 метри, діаметр — 11,5 метра. На мурал витратили понад 200 кілограмів фарби.

Художники говорять, що хотіли б, аби подібні картини з'явились і на інших промислових об'єктах України. Мовляв, тоді б сірості у житті було б менше.