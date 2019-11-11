У Харкові з'явився мурал "Залізна людина"

У Харкові на багатоповерхівці по вул. Академіка Павлова, 130 з’явився новий мурал – зображення культового героя коміксів із серії фільмів кіностудії Marvel.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу художник Сергій Калмиков.

«Площа муралу становить близько 200 квадратних метрів. Робота виконана фасадними акриловими та аерозольними фарбами. Підготовкою фасаду будинку займалися міські комунальні служби Харкова. Роботу дуже добре зустріла молодь, бо район виглядає цікавіше. Крім того, мурал, який знаходиться на Салтівці (великий житловий масив у Харкові, - ред.) за хорошої погоди видно фактично з іншого району, зі спуску Жилярді», - розповідає Калмиков.

За його словами, досі в Україні ще не малювали героїв коміксів у такому масштабі. Художник сподівається, що навесні, коли дозволить погода, зможе прикрасити місто цілою серією героїв зі всесвіту Marvel.

Як повідомили в міській раді Харкова, проєкт реалізується в рамках «Бюджету участі»: харків’яни в мобільному додатку голосували за різноманітні ідеї покращення громадського простору, найкращі фінансують з міського бюджету.