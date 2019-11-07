На Подолі відкрили мурал: дитина з намальованим українським паспортом

"На цьому муралі зображена дитина, яка хоче мати національність, хоче мати громадянство", - сказав представник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу під час відкриття муралу.

Мурал розташований на стіні будинку по вулиці Ярославська, 11, у Києві. На ньому зображена дитина, яка тримає у руках намальований паспорт з написом "Я громадянин". За спиною дитини - відчинене вікно, за яким видно краєвид з Ластівчиним гніздом у Криму.

Відкриття муралу "Маленький громадянин" / Фото: Валерія Мацеха

Відкриття муралу присвячено п'ятиріччю кампанії #IBelong від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), метою якої є подолання проблеми безгромадянства до 2024 року.

"Зараз складна ситуація в Україні - з Кримом, зі сходом. Мене дуже вразило - десь 2 роки тому я у Facebook побачила публікацію, де маленький хлопчик з Криму намалював собі український паспорт. Навіть дитина вже намагається себе ідентифікувати. Коли цього року я побачила творчу ідею зробити такий мурал, висвітлити проблему безгромадянства, я вирішила не робити сумних заплаканих очей дітей, а хотіла щось оптимістичне, - що людина мріє стати громадянином, і її мрії можуть вилитися в життя", - розповіла художниця Катерина Рудакова, яка створила мурал.

Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, що в Україні проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства.