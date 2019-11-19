На Львівщині внаслідок пожежі у військовій частині загинув офіцер

В Яворівському районі, що на Львівщині, внаслідок пожежі в одній з військових частин загинув офіцер, ще один дістав травм.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні, 19 листопада 2019 року, близько 5.00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ", - йдеться у повідомленні.

Пожежа локалізована.

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Причини та обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.

Командування Сухопутних військ ЗСУ Висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.