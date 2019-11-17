На Миколаївщині горів поїзд з пасажирами

У Миколаївській області ліквідували пожежу в пасажирському поїзді.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“16 листопада о 13:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дизельного потягу, який рухався за напрямком “Колосівка-Миколаїв”, біля станції Новокатеринівка Веселинівського району”, - зазначили в ДСНС.

На місці виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплено тягач та останній вагон потягу. “Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників”, - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 14:00, ліквідували - о 15:25. Її площа становила 50 кв. м.

Постраждалих під час пожежі немає, запевнили в ДСНС, додавши, що причина виникнення загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Фото: ДСНС