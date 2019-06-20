Претендент на посаду голови Херсонської ОДА задекларував поезію
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Серед його нематеріальних активів – авторське право на збірку віршів – «Незбагненність. Збірка віршів українця».
Херсонці відреагували у соцмемежах і діляться враженнями. Журналіст Сергій Нікітенко, зокрема, оприлюднив у Facebook тексти віршів, один з яких присвячений «міністру економіки України Данилишину Богдану Михайловичу» (датований 2010 роком). Журналіст пообіцяв, що своє перше інтерв’ю з Гусєвим як головою ОДА розпочне, зачитавши один з віршів зі збірки.
Збірку "Незбагненність. Збірка віршів українця" можна придбати через інтернет, на одному з ресурсів вказується ціна 85 гривень і зазначається, що кошти будуть спрямовані на волонтерський проєкт.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Гусєв вийшов зі складу «Земляцтва Херсонщини» через справу Гандзюк.