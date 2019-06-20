Претендент на посаду голови Херсонської ОДА задекларував поезію

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який відмовився від балотування до Верховної Ради за списком політсили "Слуга народу", подав декларацію до НАЗК як кандидат на посаду голови Херсонської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед його нематеріальних активів – авторське право на збірку віршів – «Незбагненність. Збірка віршів українця».

Херсонці відреагували у соцмемежах і діляться враженнями. Журналіст Сергій Нікітенко, зокрема, оприлюднив у Facebook тексти віршів, один з яких присвячений «міністру економіки України Данилишину Богдану Михайловичу» (датований 2010 роком). Журналіст пообіцяв, що своє перше інтерв’ю з Гусєвим як головою ОДА розпочне, зачитавши один з віршів зі збірки.

Збірку "Незбагненність. Збірка віршів українця" можна придбати через інтернет, на одному з ресурсів вказується ціна 85 гривень і зазначається, що кошти будуть спрямовані на волонтерський проєкт.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Гусєв вийшов зі складу «Земляцтва Херсонщини» через справу Гандзюк.