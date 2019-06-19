Справа Гандзюк: СБУ підтвердила проведення обшуків у Рищука

Працівники Служби безпеки на Херсонщині проводять обшуки у справі убивства Катерини Гандзюк, зокрема й у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця відомства Олена Гітлянська.

"Сьогодні слідчі СБУ дійсно проводять низку обшуків на Херсонщині, у тому числі у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи щодо замовного вбивства Катерини Ганзюк", - написала вона.

За рішенням слідчого, до завершення розслідування деталі справи розголошуватись не будуть, зазначила Гітлянська.

Раніше Рищук повідомив про обшуки у себе в дома та в офісі.

Як повідомляв Укрінформ, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку в Херсоні. Опіками були уражені 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

У ГПУ заявили про відсутність доказів щодо причетності колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука до справи Гандзюк.