Рищук заявляє, що СБУ проводить у нього обшуки у справі Гандзюк

Кандидат в народні депутати, колишній заступник голови Херсонської ОДА, депутат облради (фракція БПП) Євген Рищук, якого активісти пов'язують зі справою про загибель Катерини Гандзюк, заявив, що СБУ проводить обшуки у нього вдома і в офісі.

Відеозвернення він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

«Ранок сьогоднішнього дня у мене почалося з того, що я прилетів до Києва і вже через півгодини я дізнався новину, що у мене сьогодні вдома, на території кінного клубу, в приміщенні офісу проходять обшуки, які проводить СБУ», - сказав Рищук.

За його словами, його «знову намагаються прив'язати до історії з Гандзюк». Сам він пояснює обшуки конкурентною боротьбою на виборах.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК Євген Рищук зареєстрований як кандидат парламентських виборах по ОВО №186.

Як повідомляв Укрінформ, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку в Херсоні. Опіками були вражені 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

У ГПУ заявили про відсутність доказів щодо причетності екс-голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука до справи Гандзюк.