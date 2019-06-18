Справа Гандзюк: суд проведе відеодопит Павловського з лікарні

У Шевченківському районному суді м.Київ у справі про вбивство Катерини Гандзюк відбудеться допит Ігоря Павловського, який проведуть в режимі відеоконференції з лікарні, в якій лежить Павловський.

Про це повідомив у Facebook адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Завтра (19 червня) в Шевченківському районному суді м.Київ відбудеться допит Павловського. Допит проходитиме по відеоконференції - з лікарнею, в якій лежить Павловський. Нібито Павловський у такому поганому стані, що боїться не дожити до суду», - повідомив Ільченко.

Він також додав, що сторона захисту з нетерпінням чекає закінчення слідства - адже як тільки справу буде передано до суду, всі матеріали слідства не будуть захищені таємницею слідства. В той же день, за словами Ільченка, всі матеріали будуть викладені в мережу (при цьому деякі персональні дані будуть закриті).

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«І вся Україна зможе ознайомитися з тим, які ж "незаперечні докази "зібрані проти Мангера», - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою в причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня усі вже відомо, що підозру Мангеру змінили - на "замовлення нанесення тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно п'яти осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк. 6 червня Покровський суд Дніпропетровської області оголосив вироки виконавцям нападу на Гандзюк.

Так, підбурювач і спільник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, спільники Володимир Васянович і В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк на оголошення вироку виконавцям нападу на дочку не поїхав і назвав суд спектаклем.