Рада може зібратися позачергово через напади на активістів

Народні депутати можуть заслухати звіт за результатами роботи ТСК ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів після завершення розгляду Виборчого кодексу або на додатковому пленарному засіданні ВР.

Про це сказала перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені здається, що немає зараз заперечення в залі і є розуміння повне, що ми маємо заслухати звіт ТСК. Можливо, ми будемо тоді апелювати, щоб після закінчення розгляду Виборчого кодексу відразу стояв тоді звіт ТСК або обміняємось думками, як краще це зробити", - сказала Геращенко.

Водночас, посилаючись на представників секретаріату Апарату ВР, вона зазначила, що норми регламенту дозволяють скликати додаткове пленарне засідання Верховної Ради, щоб заслухати звіт ТСК (бо розгляд Виборчого кодексу переривати не можна).

Голова ТСК Борислав Береза також попросив знайти можливість цього пленарного тижня представити звіт, щоб закінчити роботу тимчасової слідчої комісії і надати інформацію громадськості.

Читайте також: Гандзюк посмертно стала лауреатом міжнародної премії

Як повідомляв Укрінформ, Рада створила ТСК із розслідування нападів на активістів 6 листопада 2018 року та визначила терміном її діяльності три місяці. Голова ТСК Борислав Береза згодом заявляв, що під час звіту пропонуватиме парламенту продовжити її роботу ще щонайменше на три місяці.

28 лютого ВР затвердила звіт ТСК і продовжила її роботу ще на три місяці.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла. Гандзюк перенесла декілька операцій, 4 листопада 2018 року вона померла.