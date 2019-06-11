Херсонська активістка Катерина Гандзюк посмертно стала лауреатом міжнародної премії Ukrainian ID Awards за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність.

Церемонія нагородження лауреатів щорічної премії відбулась у Каневі на Тарасовій горі в рамках Міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, повідомляє прес-служба форуму.

“Нагородами відзначили Катерину Гандзюк, фундацію родини Богдана Гаврилишина та Іллю Бондаренка... Катерина Гандзюк була нагороджена (посмертно) за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність. Нагороду буде передано батькові – Віктору Гандзюку. Катерина захищала інтереси місцевої громади у Херсонській міській раді, а до того працювала в структурах ООН”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також уточнюють, що номінантів премії визначали члени організаційного комітету та визнані світові лідери думок.

«Ukrainian ID Awards – це відзнака, яка присуджується за видатні досягнення і ефективні практики в ім’я процвітання та гуманізації людства, та покликана стимулювати відповідальний розвиток суспільства. Наш оргкомітет продовжує практику відзначення тих людей, які зробили чималий внесок у розвиток людини та суспільства, але досі не були гідно відзначені в Україні та за кордоном», – наголосила президент Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID Наталія Заболотна.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

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11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк. 6 червня Покровський суд Дніпропетровської області оголосив вироки виконавцям нападу на Гандзюк.

Так, підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Фото: прес-служби форуму