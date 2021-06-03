Тупицького і Касмініна не пускають в КСУ на розгляд земельної справи

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін не можуть взяти участь у розгляді земельної справи у Конституційному Суді, оскільки їх з 19 січня не пропускають до будівлі суду працівники Управління державної охорони.

Про це після перерви оголосив заступник голови КС Сергій Головатий, передає кореспондент Укрінформу.

«З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання», - сказав він.

Раніше КС оголосив перерву до 14:00, щоб розглянути клопотання народного депутата від ОПЗЖ Василя Німченка про можливість участі суддів Тупицького і Касмініна у розгляді справи щодо відкриття ринку землі.

Серед іншого, Німченко просив КС ухвалити Акт, який має визначити статус суддів КС Тупицького і Касмініна, котрих 3 червня під час розгляду земельної справи знову не пустили у приміщення суду.

У свою чергу, очільниця парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала це клопотання. Вона заявила, що Тупицького і Касмініна "усунили лише тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що їх скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.

Тупицький був обраний Головою Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року.

Велика палата Конституційного Суду у четвер, 3 червня, продовжує розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.