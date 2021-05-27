Тупицький каже, що НАБУ відкриває «зарплатну» справу проти Головатого
Про це Тупицький повідомив кореспонденту Укрінформу.
Так, за його словами, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо заступника голови Конституційного Суду Сергія Головатого, який видав розпорядження про заборону виплати зарплат суддям Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, яких Президент звільнив Указом від 27 березня.
Тупицький каже, що відповідне рішення суд ухвалив 26 травня за заявою його адвоката Ростислава Кравця.
“Суд знайшов підстави і зобов’язав НАБУ зареєструвати провадження про вчинення злочину особою, про яку я сказав (Сергій Головатий - ред.). Детективи мають розпочати розслідування”, - сказав він.
Тупицький також висловив думку, що заступник Голови КСУ Головатий, ухвалюючи рішення про призупинення виплати зарплат і заборону використання майна, діяв під тиском.
“Я вважаю, що Сергій Петрович Головатий діяв під тиском працівників ДБР, тому що він член Венеційської комісії і вчений, розбирається, що таке верховенство права. Він сам не міг скоїти цей злочин. Коли будуть його допитувати, я сподіваюся, він розповість, які були обставини, що спонукали видати його такого роду розпорядження”, - сказав Тупицький.
За його словами, вони з Касмініним планують також написати заяви до поліції за фактом затримки виплати їм заробітної плати.
Як повідомляв Укрінформ, розпорядженням заступника Голови КСУ Сергія Головатого від 30 квітня Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат до вирішення справ за їх позовами у Верховному Суді.
Також розпорядженням Головатого було зупинено використання Тупицьким і Касмініним державного майна і службових автомобілів.
27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський зазначив, що їх скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».
Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.
Представники Держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.
20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.