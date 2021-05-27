Суд закрив справу про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, якого Президент звільнив з посади судді.

Відповідне рішення суд оголосив у четвер, передає Укрінформ.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького Олександра Миколайовича за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 і ч. 2 ст. 172-7 КУпАП закрити", - оголосила суддя.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи щодо порушення Тупицьким ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) і ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

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Конфлікт інтересів стосувався рішення КС від 27 жовтня 2020 року, яким було скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У відомстві вважали, що під час ухвалення цього рішення Тупицький мав конфлікт інтересів, оскільки відносно нього тривала перевірка декларації.

Своєю чергою, Тупицький стверджував, що виконав вимоги закону стосовно конфлікту інтересів, і перед розглядом справи подав заяву про самовідвід, яку судді відхилили.

У квітні поточного року Голосіївський райсуд закрив аналогічні провадження відносно суддів КС Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.