Суд почне розглядати справу Тупицького про підкуп свідка 28 травня

Подільський районний суд столиці призначив на 28 травня підготовче засідання у справі Олександра Тупицького, якого президент звільнив з посади судді Конституційного Суду.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили в суді.

“Справу за обвинуваченням Олександра Тупицького призначили до розгляду на 9 годину 28 травня”, - сказали в суді.

Головуватиме на судовому засіданні суддя Людмила Казмиренко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Офіс генпрокурора направив до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт відносно голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого президент звільнив з посади судді КСУ.

Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова - ред.), який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Також зазначається, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

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18 травня Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Тупицький.

27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького