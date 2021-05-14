Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат у КСУ

Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, призначення яких суддями Конституційного Суду скасував своїм указом Президент Володимир Зеленський, призупинили виплату заробітної плати.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі суду, відповідне розпорядження видав заступник голови КС Сергій Головатий.

“Розпорядженням від 30 квітня Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну зупинили виплати зарплат до вирішення справ за їх позовами”, - поінформували в суді.

Крім того, розпорядженням зупинено використання Тупицьким і Касмініним державного майна і службових автомобілів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

29 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 20 травня розгляд скарги Тупицького на його звільнення.