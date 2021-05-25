Справа Тупицького про підкуп свідка пішла до суду

Офіс генпрокурора направив до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт відносно голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого Президент звільнив з посади судді КСУ.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

“До Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду України”, - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова - ред.), який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

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Також зазначається, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Олександр Тупицький.

27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького