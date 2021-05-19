Прокурор оголосив відвід судді Вовку, який розглядає справу Тупицького

Прокурор Олексій Донський оголосив відвід судді Печерського райсуду м.Києва Сергію Вовку, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Олександрові Тупицькому, якого Президент звільнив з посади судді Конституційного Суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку судового засідання адвокат Олександр Телешецький укотре поінформував суд, що його клієнт не з’явився на засідання через те, що продовжує лікування, і просив відкласти на два тижні обрання запобіжного заходу.

Водночас прокурор Олексій Донський заявив, що Тупицький не з’явився без поважної причини, і наполягав на його примусовому приводі.

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Суддя вирішив відкласти засідання на 1 червня.

Після цього прокурор заявив про порушення суддею розумних строків розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу і оголосив відвід судді Вовку.

Рішення про задоволення чи відхилення клопотання про відвід судді Вовка має ухвалити інший суддя, якого обере система авторозподілу. Якщо його буде відхилено, суд продовжить обрання запобіжного заходу Тупицькому 1 червня. У разі задоволення клопотання система авторозподілу має обрати нового суддю, який ухвалить нове рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід Тупицькому 2 квітня. Адвокат повідомив, що його підзахисний не може з'явитися в суд через проходження лікування. Відтоді суд декілька разів переносив засідання.

17 травня 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило про завершення розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Олександр Тупицький. Стороні захисту надали доступ до матеріалів досудового розслідування.

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Тупицькому в порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, а також зобов’язати його не відвідувати будівлю Конституційного Суду, носити електронний браслет, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, серед яких є працівники Секретаріату КС.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що таке рішення прийнято за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».