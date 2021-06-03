Ринок землі: КСУ обговорює можливу участь Тупицького і Касмініна у розгляді справи

Конституційний Суд оголосив перерву до 14.00, щоб обговорити можливість участі звільнених Президентом з посад суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у розгляді справи щодо конституційності закону про відкриття ринку землі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив заступник голови КС Сергій Головатий після перерви у судовому засіданні, під час якої судді розглядали клопотання народного депутата від ОПЗЖ Василя Німченка.

Зокрема, депутат просив КС ухвалити акт, який має визначити статус суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна, котрих 3 червня під час розгляду земельної справи вчергове не пустили у приміщення суду.

У свою чергу очільниця парламентської фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко це клопотання підтримала.

Вона заявила, що Тупицького і Касмініна “усунули лише тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі”.

Після розгляду клопотання у нарадчій кімнаті Головатий повідомив: “Суд оголошує перерву до 14-ї години для вирішення питання про участь суддів Тупицького і Касмініна у цьому засіданні”.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 червня, Велика палата КСУ продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори конституційного подання стверджують, що ухвалення парламентом закону відбулося з порушенням, а його положення суперечать приписам Конституції.

Вони заявляють, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Тим часом Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.

Тупицький був обраний Головою Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року.