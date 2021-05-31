Тупицький навряд повернеться на посаду судді КС – Веніславський

Представник Президента у Конституційному Суді народний депутат із фракції "Слуга народу" Федір Веніславський прогнозує, що Олександр Тупицький, якого Володимир Зеленський звільнив з посади судді КС, ніколи не повернеться на цю посаду.

Як передає Укрінформ, про це Веніславський сказав в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Тупицький уже ніколи не повернеться на посаду судді Конституційного Суду. Тим більше голови КСУ (це взаємопов’язані речі: якщо не буде суддею, то й не очолить суд). Юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не плекав ілюзій щодо свого повернення, більш ніж достатньо. А рішення судів треба просто проаналізувати. Якщо вони аргументовані – це одна справа. Однак не можна виключати й дію сумнозвісної корпоративної суддівської солідарності. Нагадаю: коли Янукович призначив Тупицького в КСУ, той був вихідцем із судової системи", - сказав він.

Веніславський додав, що Конституційний Суд сформував у цілій низці своїх рішень юридичну позицію, за якою матеріальне забезпечення і гарантії суддів не можуть бути зменшені у порівнянні з закріпленими. Веніслависький вважає, що таким чином КС "часто відверто ставав на бік судової влади", і тому не можна виключати, що спрацював суддівський солідарний дух.

Він наголосив, що в Україні треба зламати кругову суддівську поруку, зокрема судову владу потрібно вилучити з-поміж суб’єктів, які мають право призначати суддів Конституційного Суду.

"Зараз шість (кандидатур суддів КС - ред.) подає Верховна Рада, шість – Президент, ще шість – з’їзд суддів. От він в цій ланці точно зайвий! У всьому цивілізованому світі два суб’єкти – глава держави і парламент. Я вважаю, що існування у нас цього третього "елементу" призвело до того, що фактично утворилася оця "замкнута каста", - сказав він.

Також Веніславський, відповідаючи на запитання, чи хотів би стати суддею КС зазначив, що не планує.

"На найближчу перспективу я для себе точно не розглядаю посаду судді Конституційного Суду. Насамперед тому, що діяльність судді КСУ не відповідає темпераментним аспектам моєї особистості. Мені потрібна більша динаміка. Тим більше, мені б хотілося, щоб від результатів моєї діяльності був більш очевидний і конкретний результат. Тому я не планую найближчим часом бути суддею Конституційного Суду. На тривалу перспективу не говоритиму. Бо, можливо, у моїй свідомості чи підсвідомості щось зміниться", - сказав він.

Як повідомлялося, 27 березня Президент України Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.

27 травня Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького, якого Президент звільнив з посади судді.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи щодо порушення Тупицьким ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) і ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Конфлікт інтересів стосувався рішення КС від 27 жовтня 2020 року, яким було скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У відомстві вважали, що під час ухвалення цього рішення Тупицький мав конфлікт інтересів, оскільки відносно нього тривала перевірка декларації.

Зі свого боку, Тупицький стверджував, що виконав вимоги стосовно конфлікту інтересів, і перед розглядом справи подав заяву про самовідвід, яку судді відхилили.