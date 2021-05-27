Тупицький заявив, що прийде на суд у справі про підкуп свідка

Олександр Тупицький, якого Президент звільнив з посади судді Конституційного Суду, має намір прийти 28 травня до Подільського райсуду Києва на підготовче засідання у справі за обвинуваченням його у підкупі свідка.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

“Планую завтра бути у засіданні. Зараз вивчаю справу з адвокатом”, - сказав Тупицький, який стверджує, що справа щодо нього сфальсифікована.

За його словами, у цій справі його допитували у Генпрокуратурі два роки тому, і "тоді ніяких питань не виникало”.

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Тупицький розповів, що, згідно з матеріалами досудового розслідування, основний свідок у цій справі, донецький бізнесмен Владислав Дрегер, також дав свідчення два роки тому, але на початку листопада минулого року його допитали повторно.

“Два роки тому той же слідчий ніяких обвинувачень мені не висував, тільки після 27 жовтня, як ми ухвалили те рішення (щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування - ред.), зранку 2 листопада свідок уже був передопитаний і під впливом слідства дав інші покази. На цьому побудоване все звинувачення”, - заявляє Тупицький.

На його думку, слідство у цій справі активізували, аби "зняти його з посади Голови Конституційного Суду".

Як повідомляв Укрінформ, Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі щодо Олександра Тупицького.

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Тупицькому в порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Згідно з матеріалами розслідування, у жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, аби той відмовився від надання або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

При цьому, як зазначають у ДБР, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що їх скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.

Олександр Тупицький був обраний Головою Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року.