НАЗК пояснило, чому суд закрив одну зі справ Тупицького

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оцінює закриття судом провадження щодо Олександра Тупицького як свідчення того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топпосадовці, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Як передає Укрінформ з посиланням на НАЗК, про це повідомив голова відомства Олександр Новіков.

"Закриття судом провадження щодо Тупицького — свідчення того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топпосадовці, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд України. Саме невідворотності покарання для найвищих чиновників зараз вимагають українці. Отже, законопроєкт, який би зробив це можливим, має бути прийнятий якнайшвидше", — зазначив Новіков.

У НАЗК підкреслюють, що суд визнав наявність конфлікту інтересів у Тупицького, розглядаючи справу про е-декларування.

"Факт наявності конфлікту інтересів визнав і сам Тупицький у заяві про самовідвід. Попри це, суд усе одно закрив справу, посилаючись на недосконалість законодавства. Фактично ця ж причина була вказана при закритті провадження у другій справі", - зауважують в агентстві.

Водночас НАЗК розуміє, що наразі кількість суддів у ВАКС є критично малою, і для ефективного та швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити.

Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого Президент звільнив з посади судді.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи щодо порушення Тупицьким ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) і ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Конфлікт інтересів стосувався рішення КС від 27 жовтня 2020 року, яким було скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У відомстві вважали, що під час ухвалення цього рішення Тупицький мав конфлікт інтересів, оскільки відносно нього тривала перевірка декларації.

У свою чергу, Тупицький стверджував, що виконав вимоги закону стосовно конфлікту інтересів, і перед розглядом справи подав заяву про самовідвід, яку судді відхилили.

У квітні поточного року Голосіївський райсуд закрив аналогічні провадження відносно суддів КС Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.