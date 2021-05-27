ВАКС підтверджує, що зобов’язав відкрити справу проти Головатого

Вищий антикорупційний суд 26 травня зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов'язки голови Конституційного суду Сергієм Головатим.

Про це підтвердила у коментарі Укрінформу прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

"Учора слідчий суддя частково задовольнив клопотання заявника про внесення у ЄРДР відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення заступником керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених через масові протести у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань і в.о. голови Конституційного Суду України", - повідомила вона.

Заступником керівника Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених через масові протести у 2013-2014 роках, є Артем Яблонський.

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Очолюване ним управління завершило розслідування справи відносно звільненого президентом голови КСУ з посади судді Олександра Тупицького за обвинуваченням у підкупі свідка. Справа призначена до розгляду Подільським райсудом столиці на 28 травня.

Раніше Тупицький повідомив у коментарі Укрінформу, що ВАКС за заявою його адвоката Ростислава Кравця зобов'язав НАБУ порушити справу відносно заступника голови КС Сергія Головатого, який 30 квітня видав розпорядження про призупинення йому і судді КС Олександру Касмініну виплату зарплат до вирішення справ за їх позовами у Верховному Суді.

Також розпорядженням Головатого було зупинено використання Тупицьким і Касмініним державного майна і службових автомобілів.

27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський зазначив, що їх скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Представники Держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.