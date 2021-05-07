Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про Центр протидії дезінформації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації", яким затвердив Положення про ЦПД", - повідомляє ОП.

Відповідно до Положення, Центр протидії дезінформації підпорядкований Раді національної безпеки й оборони України. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет Міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати їхньої праці.

Центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням секретаря РНБО.

"ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою. Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі", - інформують в ОП.

Окрім цього, ЦПД виявлятиме та вивчатиме поточні й прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їхнє формування, а також прогнозуватиме наслідки для національних інтересів.

Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України.

Також зазначається, що Центр братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації.

"ЦПД може одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали тощо", - додають в Офісі глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 2 квітня призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створено рішенням РНБО від 11 березня, яке було введене в дію указом Президента від 19 березня.

Фото: ОП