Разумков провів друге позачергове засідання Ради

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Парламентарії ухвалили закони №5058 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов", № 2673 "Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг", № 5173 "Про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування)".

У першому читанні депутати ухвалили законопроєкти № 4162 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму", №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень", № 5309 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель", № 5301 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва".

На повторне перше читання народні депутати відправили законопроєкт №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".

Окрім цього, нардепи відхилили законопроєкт № 4375 "Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 29 квітня, відбулося пленарне засідання Верховної Ради та два позачергових. На пленарному засіданні народні депутати призначили віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Крім цього, парламентарії скасували пленарне засідання у п‘ятницю, передбачивши роботу в комітетах, комісіях і групах.

Нардепи на пленарному засіданні ухвалили закони №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом", № 4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

Народні депутати відправили на повторне перше читання законопроєкти №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель".

Окрім цього, парламентарії почали розгляд поправок до законопроєкту №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони". Усього було розглянуто 520 поправок із 776.

На першому позачерговому засіданні народні депутати ухвалили постанову №5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

Це четверте позачергове засідання парламенту на поточному пленарному тижні.