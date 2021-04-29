Рада планує вдосконалити механізми оскарження публічних закупівель

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (реєстр. № 5309).

Як передає кореспондент Укрінформу, це рішення підтримав 241 народний обранець.

Мета законопроєкту - завершення реформи органу оскарження у сфері публічних закупівель. Адже наразі це питання регулюється двома законодавчими актами — Законами України “Про публічні закупівлі” і “Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель”. А деякі положення цих документів не узгоджені між собою.

Новий законопроєкт, зокрема, приводить статтю 18 Закону “Про публічні закупівлі” у відповідність з положеннями закону щодо повноважень АМКУ в цій царині. Йдеться про запровадження інститутів уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та комісій з розгляду таких скарг.

Також до згаданої статті вносяться зміни, покликані вдосконалити процес подання і розгляду скарг. Зокрема, передбачається подання скарги у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм. Що допоможе спростити опрацювання скарг та формування аналітики про діяльність системи оскарження. Крім того, законопроєкт передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та інтересів, що охороняються законом. Це дозволить забезпечити рівність прав та обов’язків сторін у процесі оскарження. І головне — унеможливлюватиме зловживання правом на оскарження результатів публічних закупівель.

Читайте також: Законопроєкт про публічні закупівлі під час карантину доопрацюють

Парламентарії розраховують підвищити прозорість процесу оскарження, зокрема, і завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Разом із тим, у разі порушення суб'єктом оскарження передбачених строків та порядку надання інформації, орган оскарження матиме право не враховувати такі відомості при розгляді скарг.