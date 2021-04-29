Законопроєкт про публічні закупівлі під час карантину доопрацюють

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про скасування можливості придбання товарів і послуг для державних потреб без використання електронної системи закупівель під час карантину в зв'язку з поширенням COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відправлення на доопрацювання проєкту Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (реєстр. № 3715) проголосували 286 депутатів.

Як зазначають автори законопроєкту, пункт 3¹ до десятого розділу “Прикінцевих та перехідних положень” Закону “Про публічні закупівлі” внесли торік при ухваленні в березні законодавчого пакета щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Завдяки цим змінам створювалося правове підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів - зокрема, і закупівель товарів, робіт та послуг для коронавірусних потреб без застосування процедур, передбачених законодавством про публічні закупівлі. Пункт 3¹ якраз і передбачав: “Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України”.

Водночас, як наголошують автори Пояснювальної записки до законопроєкту №3715, попри те, що закон дозволяв оперативно реагувати на виклики, пов’язані з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби, передбачені ним послаблення створювали певні корупційні ризики. Скажімо, здійснювались закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за відверто завищеними цінами. “Непоодинокі випадки, коли державні установи закуповували товар, ціна за одиницю якого була у вісім разів вищою за фактичну. Наприклад, було закуплено захисні окуляри ціною за одиницю товару у 201 грн, тоді як фактична вартість одиниці товару складає 25 грн”, - йдеться в Пояснювальній записці.

Автори законодавчої ініціативи вважають, що в умовах адаптивного карантину та поступового послаблення протиепідемічних заходів збереження преференцій лише посилюватиме корупційні ризики. Натомість жодної практичної користі за нинішніх умов вже не принесе. Адже “завдяки консолідації сил органів влади, волонтерів та благодійників, країна змогла забезпечити себе достатньою кількістю засобів індивідуального захисту для першочергової необхідності. Тож у подальшому державні органи можуть здійснювати медичні закупівлі через електрону систему закупівель без корупційних ризиків”, - вважають автори законопроєкту.