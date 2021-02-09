У Раді планують зобов'язати природні монополії проводити закупівлі на ProZorro

Група народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрієм Герусом ініціюють віднесення операторів систем розподілу газу, електроенергії, водо- і теплопостачання до замовників, які здійснюють закупівлі виключно через систему ProZorro.

Про це йдеться в законопроєкті №5020 про внесення змін до закону про державні закупівлі щодо закупівель природних монополій, оприлюдненому на порталі Верховної Ради.

"Метою законопроєкту є уточнення положень Закону України «Про публічні закупівлі» задля забезпечення прозорих механізмів провадження діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами, розподілу електричної енергії електромережами, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, транспортування теплової енергії", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Документом пропонується встановити, що перелічені суб’єкти господарювання є замовниками, які здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

"Прийняття законопроєкту забезпечить якісне та прозоре управління газорозподільними та електричними мережами, а також системою централізованого водопостачання та водовідведення, що є передумовою впровадження повноцінного ринку газу в Україні, в тому числі, для забезпечення вільного вибору постачальників на рівні побутових споживачів", - наголошується в пояснювальній записці.

В обґрунтуванні вказується, що у країнах ЄС на природні монополії накладають жорсткі вимоги щодо прозорості та підзвітності. Тарифи операторів мереж регулюються з метою захисту споживачів від необґрунтованих витрат, з одного боку, та стимулювання належних інвестицій в інфраструктуру - з іншого.

Водночас, в Україні через невикористання системи ProZorro та нерозкриття витрат невідомо, наскільки обґрунтованими є витрати таких природних монополій, які потім враховують у тарифах.

Природна монополія - це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва). Товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами).

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента або він не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання до закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок, наявності пільг чи інших обставин.