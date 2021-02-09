У Prozorro назвали п’ять найкращих закупівель січня

Лідерами закупівель у системі електронних торгів Prozorro серед держзамовників у січні 2021 року стали органи управління Маріуполя та Чернівців, лікарні Бердянська та Павлограда, а також Укрпошта.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Prozorro, що є в розпорядженні агентства.

Зазначається, що найбільш економні та ефективні закупівлі в електронній системі Prozorro у січні 2020 року провели:

Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської ради закуповував послуги прибирання на рік. Загальна площа чотирьох приміщень у тендері — 4 тисячі квадратних метрів, а очікувана вартість — трохи менше мільйона гривень. Позмагатися на торгах прийшло аж 10 учасників. Фінальна пропозиція переможця — 649 тисяч 990 гривень, це на 33 відсотки менше, ніж замовник готовий був заплатити;

Укрпошта запланувала закупівлю дизельного палива за допомогою рамкової угоди. Відбори провели ще в травні минулого року й обрали трьох постачальників із ціною 26–27 гривень за літр. За рамковою угодою конкурують в аукціоні вже відібрані три постачальника. Вони змагались за право постачати 250 тисяч літрів пального. У результаті ціна переможця за літр — 21 гривня 48 копійок;

Бердянське територіальне медичне об’єднання закуповувало металеві протипожежні двері. Усього 8 штук різного розміру з очікуваною вартістю 120 тисяч гривень;

Управління освіти Чернівецької міської ради купували 170 тисяч кілограмів хліба й батона на майже 4,5 мільйони гривень. На торги прийшли 4 учасники й аукціон збив пропозиції головних конкурентів майже на мільйон гривень. Цікаво, що переможець аукціону, ФОП Ротар запропонував продати хліб за мільйон гривень рівно. Але не надав обґрунтування аномально низької ціни. Тож договір підписали із наступним учасником, Чернівецьким хлібокомбінатом. Його пропозиція –– 2,6 мільйона, тобто близько 15 гривень за кілограм;

Павлоградська лікарня інтенсивного лікування купувала дезінфікуючі засоби для рук та медичних інструментів на 70 тисяч гривень. На аукціоні змагалися 5 учасників. І далі сталося те, що буває лише у 15 % випадків: перша пропозиція переможця ТОВ «Фартунат» була не найменшою, однак йому все ж таки вдалося вибороти перемогу з аномально низькою ціною в 16 тисяч. Але ТОВ «Фартунат» змогло її пояснити — намаганням вийти на новий регіональний ринок. Мовляв, запропонована ціна нижча, ніж вони продають зазвичай, однак вони готові на це піти заради нових клієнтів.

Щомісяця Prozorro відзначає п`ять успішних закупівель держзамовників, які відбулися в електронній системі. Переможців визначають за поєднанням низки критеріїв: велика кількість учасників на торгах, їхня запекла конкуренція на аукціоні та висока економія коштів платників податків.