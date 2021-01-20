Система Prozorro визначила ТОП-5 найкращих закупівель грудня

Система електронних торгів Prozorro склала рейтинг найкращих закупівель грудня 2020 року.

ТОП-5 найекономніших закупівель оприлюднено в Фейсбуці системи, передає Укрінформ.

"Серед усіх закупівель, в яких угоди були підписані у грудні, ми шукали ті, де велика кількість учасників на торгах поєднувалася з високою економією та запеклою конкуренцією в аукціоні. Також моніторили інфопростір — адже часто великі перемоги є непомітними, і тому так важливо, що наші замовники самі про них пишуть", - пояснили в Prozorro.

Так, у грудні Національний Банк України закупив медичні маски за 85 копійок/штука, провівши великі торги. В аукціоні на постачання 272 тисяч масок змагались аж 23 учасники. І результат — півмільйона економії.

"Цікаво, що ФОП, з яким уклали договір, був на другому місці за результатами торгів. Переможцем став недосвідчений учасник, який з самого початку поставив на аукціон ціну за маску — гривня шістдесят — замість пропозиції за всю партію. І на щастя як для замовника, так і для самого постачальника, на Prozorro запрацював функціонал аномально низької ціни. І ця пропозиція була відхилена", - прокоментували в Prozorro.

У рейтинг потрапила закупівля філії "Укргазвидобування". Компанія на відкритих торгах купувала чотири види захисних щитків для електрозварювання.

"Очікувана вартість — 423 тисячі гривень. Однак після запеклих торгів серед восьми учасників договір підписали на 58 тисяч. Це 86% економії. Аномально низьку ціну переможець, ПП "Радос", обґрунтував спеціальною знижкою для замовника. До речі, учасник давно і активно бере участь у торгах, продаючи промислову техніку та захисний одяг. У 2020-му він виграв 11 торгів із 32", - зазначили в Prozorro.

Також, відзначено торги за антисептик відділу освіти Житомирської райдержадміністрації, який оголосив спрощену закупівлю тисячі літрів антисептика за майже 200 тисяч гривень.

"Дорогувато. Але що це був за аукціон! На ньому змагались аж 19 учасників. Переможець — хімічний завод “Коагулянт” з Запорізької області — почав з 80 тисяч, і це була не найдешевша пропозиція. Але на торгах він знизив ціну до 40 тисяч грн — тобто по 200 грн за 5 літрів антисептика. І це на 50% дешевше від роздрібної ціни цього ж антисептика! Договір вже виконано. І це ще одна прекрасна ілюстрація того, що конкурентні закупівлі — це не просто формальна процедура, а найкращий спосіб ефективно витрачати кошти платників податків", - прокоментували в Prozorro.

У рейтингу також відзначено конкурентні закупівлі автомобілів швидкої допомоги для всієї України, які здійснювали "Медичні закупівлі". У грудні підприємство законтрактувало автомобілі “швидкої” чотирьох типів.

"Однак перш ніж підписувати договори по "ковідній процедурі", підприємство провело аналіз ринку. Для цього оголосило чотири допорогові закупівлі на один автомобіль кожного виду. На ці торги заявились по чотири-шість фірм, які запропонували набагато нижчі ціни ніж ті, за якими купують “швидкі” без тендерів. Потім Медзакупівлі скасували ці торги без визначення переможця та провели переговори з усіма постачальниками, які відповідали технічним вимогам. Як результат маємо п’ять договорів на 416 автомобілів з економією у 183 мільйони, у порівнянні з цінами 2019-го! Економія склала 25%. Наприклад, автомобілі класу С 2х4 планували купити за 2,5 млн, а ціна в договорі — 1,95 млн. І таких машин 104", - зазначили в Prozorro.

У ТОП-5 найкращих грудневих закупівель потрапила також Менська міська рада в Чернігівській області, яка проводила тендер на складання генерального плану села Дягова.

"Очікувана вартість — 124 тисячі гривень, спрощена закупівля. На аукціоні активно торгувались аж 16 учасників. І в результаті вартість договору — майже 44 тисячі. Цікаво, що для ФОПа Москаленко це перша перемога після 11 невдач у аукціонах", - наголосили в Prozorro.