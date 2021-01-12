«ProZorro.Продажі» запустила оновлену версію електронної системи торгів

Команда ІT-фахівців «ProZorro.Продажі» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустила оновлену версію електронної торгової системи, на базі якої запрацювали більш швидкі та зручні інтерфейси аукціонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті системи.

«Нові інтерфейси стали зручнішими, швидшими та ще безпечнішими. Наприклад, тепер користувач бачить розклад аукціону: коли змінюється раунд, коли робити ставку тощо. В цілому оновлена версія системи надає більше інформації, завдяки якій можна побудувати якісну аналітику: можна проаналізувати ринок, лоти, точніше визначити релевантні ціни», - розповів начальник IT-відділу інформаційних технологій та телекомунікацій «ProZorro.Продажі» Григорій Легенченко.

Оновлення стосуються обох видів аукціонів, що працюють в системі «ProZorro.Продажі»: класичного англійського та гібридного голландського.

«Програма USAID КЕУ підтримує «ProZorro.Продажі» та їхню аукціонну систему, оскільки вона забезпечує максимальну конкуренцію та прозорість для продажу державного майна. Новий інтерфейс доповнює обидві ці характеристики, спрощуючи використання системи та дозволяючи проводити глибший аналіз даних. Ми очікуємо, що загальний рівень конкуренції на платформі зросте після повної реалізації модернізацій», - зазначив координатор спеціальних економічних ініціатив Програми USAID КЕУ Рамі Сарайрех.

Читайте також: На ProZorro модернізували функцію пошуку закупівель

Ще одним бонусом стало те, що відтепер маркетплейси отримали можливість оформлювати кабінет торгів відповідно до своїх потреб.

«Оновлення системи дозволило маркетплейсам, які до нас підключені, розробляти власні інтерфейси під свої потреби. В першу чергу це зручно тим, хто купує більш-менш однорідну продукцію. Допомагає врахувати особливості лотів, які купують через той чи інший майданчик. Така можливість з’явилась зовсім нещодавно, і уже сім майданчиків скористалися цією пропозицію», - зазначив Легенченко.

«ProZorro.Продажі» – дворівнева електронна торгова система (ЕТС), розроблена провідними українськими ІТ-фахівцями. На сьогодні до ЕТС підключено 40 маркетплейсів, які забезпечуються велику кількість учасників та конкуренцію на торгах. Через «ProZorro.Продажі» уже реалізовано майна на 34 млрд грн, участь в аукціонах взяли понад 22,5 тис. учасників. У системі поєднуються державні та приватні торги, завдяки чому потенційні покупці мають більший вибір об'єктів і, відповідно, можливостей. Уся інформація про електронні аукціони розміщена у відкритому доступі у модулі аналітики «ProZorro.Продажі».

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі.