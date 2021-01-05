На ProZorro модернізували функцію пошуку закупівель
Укрінформ
У системі електронних торгів ProZorro модернізували функцію пошуку торгів на порталі, зокрема, було виправлено критичні проблеми та додано нові можливості для цієї функції.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ДП "Прозорро".
"Нашою метою було до кінця 2020 року виправити найкритичніші проблеми", - зазначили в Прозорро.
В оновленій версії функції пошуку закупівлі відображаються від найновіших до найстаріших, усунуто проблеми з пошуком за кодом ЄДРПОУ (коли користувачі не могли знайти закупівлі за ЄДРПОУ деяких замовників), додано можливість застосування кількох однакових фільтрів (відкриті торги + переговорна процедура, спрощена + COVID-19 тощо).
"Загалом шукати тендери сьогодні можна за всіма фільтрами, що були наявні раніше. Можливо використовувати декілька фільтрів одночасно", - пояснили на підприємстві.
Зокрема, тепер можна шукати за назвою або кодом товару, номером закупівлі, скаргами, моніторингом, назвою або ЄДРПОУ компанії, замовником, статусом, регіоном, ДК021:2015, типом процедури, очікуваною вартістю, датою, обґрунтуванням, оплатою авансу.
У Прозорро продовжують збирати фідбеки від користувачів та обіцяють вдосконалювати пошук і протягом 2021 року.
Зокрема, планується удосконалити пошук за ключовим словом, створити можливість роздрукувати річний план (нині це можливо, якщо перейти до старої версії пошуку). Будуть створені додаткові фільтри в тендерах та планах - за критерієм постачальник, скарги, рік плану, нецінові критерії та інше.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2020 року майданчик електронних торгів ProZorro тимчасово повернув стару версію порталу через недоліки нового сайту. Зокрема, в новій версії виникли проблеми з функцією пошуку. Більшість помилок вдалося виправити протягом доби після релізу нового сайту. Решта помилок були виправлені до кінця року.
Оновлення сайту здійснювалося на виконання урядової постанови №822, якою було затверджено порядок формування та використання електронного каталогу.