Майданчик ProZorro повернув стару версію порталу через недоліки нового сайту

Майданчик електронних торгів ProZorro тимчасово повернув стару версію порталу через недоліки нового сайту.

Як передає Укрінформ, відповідний лист ДП «Прозорро» розіслало користувачам майданчика.

«Зараз ми виправляємо всі недоліки нового інтерфейсу нашого сайту. Але поки ця робота триває, вирішили повернути можливість користуватися старою версією пошуку, до якої всі вже звикли. Перейти на нього ви зможете у шапці порталу prozorro.gov.ua», - йдеться у листі.

Читайте також: Документи концесійних конкурсів тимчасово оприлюднюватимуться на Прозорро

Як повідомляв Укрінформ, раніше ДП «Прозорро" нещодавно оновило сайт однойменного електронного майданчика на виконання постанови Кабінету Міністрів №822 від 14 вересня 2020 року «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу». Після оновлення було виявлено некоректну роботу сайту, зокрема виникли проблеми з пошуком на порталі. Більшість помилок вдалося виправити протягом доби після релізу нового сайту. Решта помилок, як обіцяли в «Прозорро», будуть виправлені до кінця року.