Документи концесійних конкурсів тимчасово оприлюднюватимуться на Прозорро

До початку функціонування електронної торгової системи, створення якої передбачає Закон України "Про концесію", документи по концесійних конкурсах тимчасово оприлюднюватимуться в системі елетронних торгів "Прозорро.Продажі" та "Прозорро".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це передбачає постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання використання електронної торгової системи для проведення концесійних конкурсів", яку було ухвалено 9 грудня, на засіданні уряду.

"До початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС) внесення (включення) та опублікування інформації в електронній торговій системі відповідно до Закону України "Про концесію" здійснюється концесієдавцями шляхом направлення державним підприємствам "Прозорро.Продажі" та "Прозорро" для публікації відповідного переліку документів. Реалізація проєкту постанови надасть можливість застосовувати принципи відкритості та прозорості у разі проведення концесійних конкурсів не в ЕТС", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Як зазначається в документі, проєктування, розробка, тестування та запровадження ЕТС потребує значних додаткових ресурсів. Однак у Державному бюджеті на 2020 рік не передбачено коштів на створення цієї системи, що, у свою чергу, спричинює необхідність отримання донорської допомоги для цього.

У той же час, пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) стала перешкодою для отримання донорської допомоги. Введені в усьому світі карантин та обмежувальні заходи щодо запобігання виникненню та поширенню цієї хвороби на невизначений час призупинили процес роботи над створенням ЕТС.

"З огляду на потребу в суттєвих витратах часу та залучення донорської допомоги для дослідження, технічної реалізації ЕТС, враховуючи забезпечення належного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, виникла гостра необхідність відтермінування положень закону, які регулюють використання та функціонування ЕТС. У зв'язку з цим, Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом права законодавчої ініціативи, внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про концесію"з пропозицією відтермінування набрання чинності положень, що визначають використання ЕТС", - йдеться у пояснювальній записці.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня 2020 року Верховною Радою України зазначений проєкт закону було прийнято у першому читанні за основу, передбачивши перенесення терміну положень, що визначають використання ЕТС, з 1 жовтня 2020 року на 1 вересня 2021 року.