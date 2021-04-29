Рада «завернула» законопроєкт, який дозволяє випускникам претендувати на посаду прокурора

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер відправила на доопрацювання законопроєкт, який дозволяє випускникам вищих навчальних закладів претендувати на посаду прокурора без обов’язкового дворічного досвіду роботи у сфері права.

Як передає Укрінформ, законопроєкт за результатами голосування не набрав голосів для прийняття за основу і 230 голосами був направлений на доопрацювання.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що внаслідок реформи прокуратури у 2019 року молоді спеціалісти втратили право претендувати на посаду прокурора, оскільки вони повинні мати необхідний дворічний стаж роботи в галузі права. Тому випускники юридичних вищих навчальних закладів працевлаштовуються на будь-які інші напрями, через що відбувається негативний відбір кандидатів на посаду прокурора.

У зв’язку з цим запропонований законопроєкт виключає вимоги до кандидатів на посаду прокурора стосовно наявності дворічного стажу роботи в галузі права.

Зазначається, що законопроєкт №5158 дає можливість випускникам вузів отримати у прокуратурі необхідний стаж роботи як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури. Зокрема, документ запроваджує так званий інститут стажування, який дає змогу отримати досвід роботи у галузі права. Законопроєкт передбачає делегування частини повноважень прокурора стажистам і оплату їх праці.

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Крім того, законопроєкт №5158 встановлює дві стадії спецпідготовки прокурорів: первинної, яка проводиться в Тренінговому центрі прокурорів України, і стажування, яке проводиться на посаді прокурора-стажиста, на яку кандидат призначається за результатами конкурсу згідно із рейтингом кандидата, отриманому за результатами кваліфікаційного іспиту.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

Вона охоплювала атестацію та перевірку прокурорів ГПУ, створення Офісу генпрокурора, який розпочав роботу 2 січня 2020 року. Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур. Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.

Після звільнення частина прокурорів подали до суду скарги, у яких просили поновити їх на посадах.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 23 квітня заявила, що в органах прокуратури не вистачає 30% прокурорів.