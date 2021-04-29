Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про переатестацію прокурорів

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер ухвалила у першому читанні зміни до закону про реформу прокуратури.

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт №5157 проголосували 253 народних депутати.

Серед іншого, документ передбачає обов’язкове проходження атестації для можливості обіймання посади прокурора в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, у тому числі в разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

Також законопроєкт передбачає постійність дії кадрових комісій Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів.

Крім того, документ пропонує уповноважити генпрокурора скликати всеукраїнську конференцію прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

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Вона охоплювала атестацію та перевірку прокурорів ГПУ, створення Офісу генпрокурора, який розпочав роботу 2 січня 2020 року. Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур. Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.

Після звільнення частина прокурорів подали до суду скарги, в яких просили поновити їх на посадах.