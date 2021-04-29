Депутати відхилили законопроєкт про застосування силовиками електрошокерів

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер відхилила законопроєкт про застосування електрошокерів під час затримання озброєних осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення законопроєкту №4375 "Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" щодо надання дозволу правоохоронцям застосувати електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії під час затримання озброєних осіб в першому читанні проголосували 126 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

За відправлення на повторне перше читання депутатам також забракло голосів. Таким чином законопроєкт вважається відхиленим.

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Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою було вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

Так, проєктом закону передбачалося розширення переліку можливих ситуацій, в яких поліцейському уповноваженому дозволятиметься застосування електрошокових пристроїв. Зокрема, це стосувалося затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

Крім того, законопроєктом пропонувалося установити підставу застосування електрошокерів для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи.