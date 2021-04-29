Депутати відхилили законопроєкт про застосування силовиками електрошокерів
Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення законопроєкту №4375 "Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" щодо надання дозволу правоохоронцям застосувати електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії під час затримання озброєних осіб в першому читанні проголосували 126 народних депутатів за мінімально необхідних 226.
За відправлення на повторне перше читання депутатам також забракло голосів. Таким чином законопроєкт вважається відхиленим.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою було вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.
Так, проєктом закону передбачалося розширення переліку можливих ситуацій, в яких поліцейському уповноваженому дозволятиметься застосування електрошокових пристроїв. Зокрема, це стосувалося затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.
Крім того, законопроєктом пропонувалося установити підставу застосування електрошокерів для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи.