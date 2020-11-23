Керівник патрульної поліції випробував на собі електрошокер Taser

Як передає Укрінформ, про це поінформував керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков, відео з виступом якого виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері.

«Taser допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, якщо ситуація вимагає екстрених заходів. Він автоматично записує час місце та тривалість кожного використання та зберігає цю інформацію. Сьогодні – це безпечний спосіб зупинити правопорушника з мінімальним ризиком заподіяти шкоду йому та поліцейському», - сказав Жуков.

За його словами, Taser використовують поліцейські у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині Ізраїлі, Австралії і ще 100 країнах світу.

Жуков поінформував, що використання Taser схвалило МОЗ України.

Також керівник українських патрульних показав використання цього електрошокеру на собі.

«Це було доволі неприємно, але я цілий та здоровий. Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття пройшли. Наразі я почуваю себе, як після виснажливого тренування та точно не готовий вступати в бійку», - зазначив Жуков.

Як повідомлялося, 11 листопада уряд погодив законопроєкт про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», яким передбачається внесення змін до підстав застосування поліцейськими електрошокерів.