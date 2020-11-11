Електрошокери замість зброї та кийків - Кабмін погодив законопроєкт

Уряд погодив законопроєкт про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», яким передбачається внесення змін до підстав застосування поліцейськими електрошокерів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні у середу, 11 листопада.

«Метою прийняття проєкту Закону «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію» щодо застосування спеціальних засобів» є вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії», - йдеться у пояснювальній записці.

У МВС уточнили, що відповідно до пункту 2 частини 4 статті 42 Закону «Про Національну поліцію» до спецзасобів, які поліція уповноважена застосовувати під час виконання покладених на неї повноважень, належать, зокрема, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії.

Водночас згідно з пунктом 6 частини 3 статті 45 цього чинного закону поліцейський уповноважений застосовувати електрошокери для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю особи чи поліцейського.

«Як засвідчила практика, зазначені підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів. Зокрема, це стосується затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського», - повідомили у МВС.

Уточнюється, що наразі до цієї категорії осіб відповідно до Закону «Про Нацполіцію» можливо застосувати пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та вогнепальну зброю.

Водночас як зазначають у відомстві, застосування електрошокерів дозволяє ефективно припинити порушення із завданням порушнику меншої шкоди у порівнянні з застосуванням пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, або вогнепальної зброї.

Як ідеться у пояснювальній записці, аналогічною є ситуація, за якої наразі для затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського, можливо застосувати лише гумові та пластикові кийки.

Тож законопроєктом пропонується доповнити пункт 6 частини 3 статті 45 Закону «Про Нацполіцію» новими підпунктами, відповідно до яких електрошокери застосовуватимуться для: затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському; затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського.

Окрім того, законопроєктом пропонується внести зміни до цього Закону, встановивши підставу застосування електрошокерів для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров'ю особи чи поліцейського (наразі для цього має бути загроза життю і здоров'ю одночасно).

Як повідомлялося, 10 вересня директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що Національна поліція отримала і почала освоєння і тренування із першими 200 спецзасобами електропровідної дії (електрошокерами) Taser.