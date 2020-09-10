Поліція отримала й тестує 200 електрошокерів Taser

Національна поліція отримала і почала освоєння і тренування із першими 200 спецзасобами електропровідної дії (електрошокерами) Taser.

Про це у Фейсбуці поінформував директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає Укрінформ.

«Національна поліція України отримала і почала освоєння і тренування із першими 200 спецзасобами електропровідної дії Taser», - йдеться у повідомленні.

За його словами, це - медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але, на відміну від бойових чи травматичних пістолетів, не завдає жертві тяжких, небезпечних для життя та здоров`я вогнепальних поранень.

Як повідомлялося, 27 липня у спецпризначенців Національної гвардії на озброєнні з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15.