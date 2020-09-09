Як навчають чотирилапих сек'юріті для перших осіб

Кінологи Держприкордонслужби здійснюють підготовку службових собак для державних структур та підприємств, а також для охорони перших осіб держави.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці.

“Чотирилапі напарниці Мері, Дана та Альфа пройдуть курс підготовки з пошуку вибухових речовин, адже ці собаки виконуватимуть особливі завдання – вони відповідатимуть за безпеку перших осіб держави. Їх головна задача – виявлення вибухонебезпечних предметів, тому небезпеку мають відчувати за кілька метрів і попередити свого напарника”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники пояснили, що в ході навчання основна увага звертається на повну взаємодію між кінологом і собакою та чітке виконання команд.

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Пошук вибухівки вимагає від чотирилапих охоронців високої витривалості. Виявивши небезпечний предмет, собака має попередити свого напарника і ні в якому разі не брати в зуби або рухати знахідку лапою, бо він може вибухнути.

“По закінченню такого навчання чотирилапі сек'юріті складуть іспити, за результатами яких власники отримають свідоцтва з підготовки кінологів”, - зазначили у Держприкордонслужбі.