На київському вокзалі поліція тренувала собак шукати вибухівку

У Києві на залізничному вокзалі кінологи провели тактичні навчання - відпрацьовували навички пошуку вибухівки.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці разом із чотирилапими вихованцями відпрацьовували навички пошуку вибухівки та зброї у камерах схову та залах очікування», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, начальник кінологічної служби поліції Києва Микола Куцук повідомив, що до пошуку вибухівки та зброї залучались службові собаки породи німецька вівчарка та бельгійська вівчарка малінуа вперше після проведеного курсу дресирування в Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських.

«Навчання подібного роду є вкрай необхідними, адже вони готують нас до реальних ситуацій. Тож ми намагалися створити умови, максимально наближені до справжніх, аби у випадку небезпеки знати як діяти.

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І ми відпрацьовували вигадане повідомлення про підозрілу сумку, а кінолог зі службовим собакою оглянули пакунок на предмет вибухових речовин чи предметів», - поінформував Куцук.

Також за сценарієм навчань у залі очікування сидів умовний зловмисник зі зброєю та вибухівкою, на якого миттєво відреагував службовий собака та своєю поведінкою привернув увагу поліцейського.

За результатами проведених навчань поліцейські підбили підсумки та вирішили, що спрацювали добре, і тренування з собаками проводитимуться й надалі.

Фото: www.npu.gov.ua