В австрійській армії вчать собаку виявляти коронавірус

Збройні сили Австрії на початку червня розпочали випробувальну фазу навчання службових собак для виявлення коронавірусної інфекції у людей навіть при безсимптомному перебігу хвороби.

Про це заявила у неділю федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Те, що наші службові собаки можуть виявляти різні речовини, не є новим. Окрім собак, які виявляють зброю, у нас є також собаки для виявлення наркотиків, собаки можуть визначити по запаху вибухівку чи наркотики. Зараз знаходимося на етапі випробування собаки - шукача коронавірусу. Вона має "винюхувати" захворювання у людей", - зазначила очільник австрійського оборонного відомства.

Випробувальна фаза має показати, чи стане це спеціальне навчання частиною програми армійського центру підготовки службових собак у місті Кайзерштайнбрух. Поки заняття по новій програмі проводять з однією бельгійською вівчаркою.

Наразі собаку тренують в ігровій формі з допомогою спеціальної трубки, у якій знаходяться молекули із запахом коронавірусу. При виявленні трубки вона заохочується. З наступного тижня розпочнеться тестове випробування з використанням інфікованої захисної маски. Для забезпечення безпеки людей та собаки трубку, а також маску, обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, яке дезактивує віруси.

Очікується, що випробувальна фаза навчання службових собак для виявлення коронавірусної інфекції у людей триватиме до кінця липня, після чого будуть оголошені результати.

Наразі в австрійській федеральній армії нараховується 166 службових собак - ротвейлери, вівчарки, лабрадори та мисливські собаки, які використовуються для виконання завдань, як в країні, так і у місіях за кордоном. Крім того, у збройних силах Австрії є 49 коней хафлінгерської породи та 6 ослів, які використовуються військовими у гірській місцевості.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 в світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.