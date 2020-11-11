Уряд вніс до Ради законопроєкт про військовополонених і виселення громадян країни-агресора

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо примусового оселення у спеціально визначених місцях громадян країни-агресора, які перебувають на території України та можуть становити загрозу нацбезпеці.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту №4327 оприлюднили на сайті парламенту.

У законопроєкті пропонується визначити повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до вимог Женевських конвенцій.

З цією метою передбачається покласти на Генеральний штаб Збройних сил України завдання із забезпечення збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених. Здійснення органами державної влади аналогічних повноважень щодо інтернованих осіб може бути покладено на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві держадміністрації відповідно до компетенції.

Так, в уряді пропонують доповнити статтю 24 закону «Про Службу безпеки України» новим положенням, згідно з яким СБУ здійснюватиме заходи з виявлення на території України громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України та, відповідно, становлять загрозу нацбезпеці. При цьому СБУ зобов'язуватиметься повідомляти про таких осіб Генштаб ЗСУ, який займатиметься їх інтернуванням.

Водночас у статтю 11 закону «Про оборону України» пропонується включити норму, за якою оскаржити рішення щодо інтернування можна буде в передбаченому законодавством порядку. Рішення ж про скасування інтернування прийматиметься негайно після закінчення бойових дій і прийняття указу Президента України про скасування воєнного стану або за відсутності причин, що стали підставою для інтернування.

Перевезення військовополонених та інтернованих осіб уряд пропонує визначити завданням акціонерного товариства «Українська залізниця», а їхній супровід до місць примусового оселення – покласти на Національну поліцію.

Також законопроєкт передбачає заборону виїзд із України іноземців або осіб без громадянства, стосовно яких ухвалили рішення про інтернування.

У своєму законопроєкті Кабмін пропонує визначення понять «інтерновані особи» та «військовополонені». Так, під інтернованими слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України), а під військовополоненими – осіб, які підпадають під категорії, визначені у статті 4 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.