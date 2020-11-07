Зеленський: На кордоні не має бути жодного слабкого місця, це питання нацбезпеки

Під час робочої поїздки на Луганщину Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації", - йдеться у повідомленні.

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі «Козак-2», «КрАЗ Кугуар», Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.

Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.

В адміністративній будівлі відділення Президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Крім того, Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

«Круто, коли держава вчасно й по справедливості відзначає найкращих. Саме це ми сьогодні й робимо – показуємо всій країні, що у нас є хлопці, завдяки яким наше суспільство може жити своїм звичним спокійним життям, насолоджуватись мирним небом, інколи навіть забуваючи про небезпеку. Про ту саму небезпеку, яку саме вам вдається ліквідовувати», – сказав Президент, виступаючи перед прикордонниками.

Зеленський наголосив, що державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Тому, за його словами, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

«Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними», – наголосив Президент.

Зеленський також висловив переконання, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі.

«Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні», – сказав Президент і закликав Держприкордонслужбу «готуватися до цього дня».

Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 листопада відвідав з робочою поїздкою Луганщину. Глава держави зустрічався з військовослужбовцями на передовій.

Фото: president.gov.ua