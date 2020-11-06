Зеленський - про обмін: Україна списки передала, чекаємо відповіді

Україна передала списки для обміну утримуваними особами спецпредставнику ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау й чекає на відповідь від другої сторони.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми передали на сьогодні пані Хайді Грау списки з нашої сторони, списки всі ці узгоджені, чекаємо відповіді від другої сторони", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя» / Фото: Офіс Президента

Він також зауважив, що питання обміну порушуватиметься на засіданні Тристоронньої контактної групи. При цьому глава держави поінформував, що наступне засідання ТКГ заплановано на вівторок та середу (10-11 листопада - ред.).

Як повідомлялося, однією із домовленостей саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін "всіх на всіх".

5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Також у цьому плані йдеться про те, що обмін утримуваними особами має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Фото: ОП