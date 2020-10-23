Україна очікує на повернення перших десяти осіб зі списку на обмін – Резніков

Україна подала списки на обмін утримуваними особами за чотирма категоріями та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян, які потребують медичної допомоги.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на питання Укрінформу.

«На сьогодні ми знаходимося в режимі перемовин. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ. І сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль з 10 осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з певними медичними показниками. Ми маємо надію, що окупаційний режим, який працює під дахом Російської Федерації, все ж таки завершить свої формальні речі. Тому є шанс, що ми дійдемо до нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб», – повідомив Резніков.

Він відмовився називати прізвища згаданих 10 осіб та наголосив, що часові рамки обміну передбачити складно.

«На жаль, використовують (представники ДНР/ЛНР – ред.) людей як заручників для того, щоб у перемовинах максимально виторгувати по інших позиціях», - пояснив віце-прем’єр.

Він також запевнив, що контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у столиці відбулась всеукраїнська акція «Нагадай про кожного» на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.

Також 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.

У межах цього обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Володимира Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».