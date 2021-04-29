Рада провела перше позачергове засідання за сьогодні - що ухвалили

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів перше за сьоггодні позачергове засідання парламенту.

У залі зареєструвався 191 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Депутати ухвалили постанову №5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Порядок денний передбачає розгляд 19 питань. Зокрема, у другому читанні має бути ухвалено рішення щодо законопроєкту №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

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У першому читанні депутати голосуватимуть за проєкт закону №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

У першому читанні буде розглянуто проєкти законів №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень" і №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".

До включення до порядку денного і ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №5301 щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.